Valditara | “Diplomifici? Ho ricevuto minacce ma non mi fermo Dobbiamo riportare legalità nella scuola italiana e ridare dignità”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non è raro che un paese possa essere diviso su questioni socio-economiche, ma il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giusepperitiene che il divario nell'istruzione in Italia sia un problema morale. "Questo è un Paese drammaticamente spaccato a metà, i dati Invalsi ce lo testimoniano. Non è morale che noi lo si accetti", ha dichiarato. L'articolo .

Ho ricevuto minacce ma non mi fermo'parla poi dei cosiddetti '', spiegando di aver in programma una riunione sulla materia domani con il direttore dell'ufficio ...Questo il post che fa da premessa all'indagine ispettiva contro i cosiddetti, voluta proprio da. Pochi giorni fa, per la precisione lo scorso 29 luglio, era stata un'inchiesta ...... sarà chiaro che le scuole paritarie non hanno nulla a che fare con i". Mentre dal ...paritarie sale un consenso unanime all'iniziativa annunciata ieri con un tweet dal ministro. ...

Stop ai diplomifici, Valditara avvia azione contro il turismo maturità facile AGI - Agenzia Italia

Avrebbe determinato qualche dissenso la decisione del ministro dell’Istruzione e del Merito di aprire un’indagine ispettiva su quelle scuole paritarie superiori che permetterebbe con maggiore facilità ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, Valditara: 'Cellulare si usa solo per scopi didattici. Tutela legale per docenti' ...