Vacanze sempre più solo per ricchi | prezzi ancora in aumento Gli alberghi fanno + 16 | 4% Primi effetti sugli arrivi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Come prevedibile e previsto, l’estate 2023 è caldissima anche sul fronte dei. L’ultima denuncia arriva dai dati raccolti dall’Unione nazionale consumatori in cui si evidenzia come nel mese di luglio appena chiuso, gli aumenti maggiori hanno riguardato villaggi, campeggi e ostelli che registrano un rialzo del 16,4% su giugno 2023. Seguono i voli nazionali che, “nonostante i rialzi astronomici già registrati nei mesi precedenti, volano ulteriormente dell’8,9%”, denuncia l’Unc. Per i pacchetti vacanza nazionali l’è del 6,3% e per il trasporto marittimo del 6,1%. “Questi dati attestano l’urgenza di intervenire sull’inflazione e sul caro, ad esempio vietando l’uso di algoritmi per aumentare i, a cominciare da quelli dei voli. Non è possibile che gli ultimi posti rimasti ...

Le regole per viaggiare più sicuri e tranquilli durante leestive Carglass sciorina 5 semplici precetti per prendersi cura della nostra auto e godersi ...alberi per parcheggiare nonè ...... posizionarsi in alto nei mercati turistici, per lamaggiore qualità complessiva della ...medi al dettaglio di una pallina di gelato in 75 spiagge di 20 dei Paesi più popolari per le. Se ......speciale con gli assistenti digitali dotati di intelligenza artificiale che stanno prendendo... in modo da aiutare l'utente a programmare le prossimesenza tralasciare proprio nulla. Che ...

Vacanze sempre più solo per ricchi, prezzi ancora in aumento. Gli alberghi fanno + 16,4% Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) - Quasi 35 milioni di italiani hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo, dormendo ...Agosto, che caldo! Ecco 5 look tra i migliori del mese, semplici ma eleganti e adatti sia alla spiaggia che all’ufficio. Anche l'ultimo mese estivo per ...