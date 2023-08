Usa | Trump assicura | nel 2024 vinceremo la Casa Bianca

(Di mercoledì 2 agosto 2023) "Nellae renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo ...

"Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo ...3.49incriminato con legge sul KKKè stato incriminato per l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio e per il tentativo di capovolgere il risultato delle elezionidel 2020. Fra le accuse mosse nei suoi confronti del ...4.48,procuratore:ha cospiratoè accusato di aver cospirato per frodare gli Stati Uniti. Lo ha detto il procuratore speciale Jack Smith,che incoraggia "tutti a leggere interamente" l'...

«Nonostante la sconfitta» l'ex presidente «era determinato a restare al potere»: «ha diffuso bugie», si legge nelle accuse dove si fa riferimento a sei persone che hanno cospirato con Trump che, però, ...Perché l'incriminazione: "Ha cercato di usare la folla dei suoi sostenitori radunata a Washington per fare pressione sul vicepresidente ...