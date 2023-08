Usa | condanna a morte per l' attentatore di Pittsburgh

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Robert Bowers uccise undici persone nell'attacco antisemita alla sinagoga Tree of Life: a giugno era stato riconosciuto colpevole di tutti e 63 i capi d'accusa a suo carico

Lo riferiscono i media. Questo atto di violenza è stato identificato come il più cruento attacco antisemita nella storia americana. Il processo è durato due mesi Il processo contro il 50enne è ...Quello di Pittsburg è l'attacco più sanguinoso perpetrato ai danni di una comunità ebraica negli. Robert Bowers ha espresso tutto il proprio odio verso gli ebrei sposando le convinzioni della ...

La sentenza di una giuria federale deve adesso essere confermata dal giudice. L'uomo uccise 11 fedeli mentre tre congregazioni erano riunite in preghiera ...Robert Bowers, l'individuo armato responsabile del massacro di 11 persone nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, il 27 ottobre del 2018, è stato giudicato colpevole e condannato a ...