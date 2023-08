Usa-Cina | Wang Yi invitato a Washington | ' data ancora da stabilire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023), 2 ago. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Uniti hannoil ministro degli Esteri cineseYi. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento di Stato americano, precisando che l'invito aera stato esteso nel corso di un incontro lunedì tra funzionari statunitensi e cinesi. "Abbiamo esteso l'invito - fatto in precedenza all'ex ministro degli Esteri, Qin Gang - e chiarito che quell'invito è stato trasferito al ministro Yi", ha affermato il ??portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Miller ha detto di non sapere se l'offerta sia stata accettata da Pechino. "Certamente ci aspettiamo che accettino, ed è un viaggio che ci aspettiamo che avvenga, ma non abbiamoprogrammato una". Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ...