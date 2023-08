Nonostante la battuta d'arresto del secondo trimestre ( - 0,3%), il Pil italiano crescerà dell'1% quest'anno e dell'1,1%2024. È quanto emerge dalla Nota congiunturale di agosto dell'che ha rivisto al rialzo di 0,1 punti percentuali le attese per la crescita di quest'anno, "poiché la sorpresa positiva sui dati ...complesso, l'ritiene che la riforma fiscale sia un passo nella giusta direzione, ma che sia necessario monitorare attentamente la sua attuazione per evitare che si verifichino effetti ...In merito ai redditi delle società all'articolo 6 del DDL delega, l'rileva criticitànuovo schema di tassazione a due aliquote . L'agevolazione, secondo la relazione illustrativa, per la sola ...

Upb, nel 2023 crescita all'1%, ma rischi al ribasso Agenzia ANSA

Nonostante la battuta d'arresto del secondo trimestre (-0,3%), il Pil italiano crescerà dell'1% quest'anno e dell'1,1% nel 2024. È quanto emerge dalla Nota congiunturale di agosto dell'Upb che ha ...(LaPresse) – Nonostante la battuta d’arresto registrata nel secondo trimestre (-0,3 ... in occasione dell’esercizio di validazione del Documento di economia e finanza 2023, l’Upb ha rivisto ...