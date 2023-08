“Uomo armato” Caos al Senato americano | 24 ore prima che Trump…

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Unè stato segnalato all'interno deldegli Stati Uniti. Tutti gli edifici sono stati evacuati: l'allarme sarebbe stato diffuso dalla Capitol Police a seguito di una possibile sparatoria. Gli agenti hanno iniziato a perlustrare gli uffici deldopo che è stata segnalata la presenza di un “active scooter”. L'allarme sembrerebbe essere rientrato in fretta, con una portavoce della polizia di Washington che ha fatto sapere che “non ci sono feriti e non c'è nessun”. La forza di polizia incaricata della protezione del Congressoha fatto sapere che l'allarme è scattato dopo una telefonata al 911 - il numero per le emergenze - che segnalava uno “shooter” all'interno dell'edificio. Tuttavia non si è verificato alcun colpo ...