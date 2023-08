Uomini e donne tronisti | trono bis per un ex partecipante? L’appello a Maria

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È già passato un anno da quando l’ex tronista diLuca Salatino si apprestava a varcare la famosa Porta Rossa di Cinecittà e iniziare la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Come tutti sanno Salatino più volte ha raccontato che l’esperienza al reality lo ha cambiato ma purtroppo al suo rientro in casa si è ritrovato ad affrontare la separazione L'articolo proviene da KontroKultura.

... Leggi anche La dedica di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia La storica autrice diha poi continuando parlando della prossima stagione invernale di Temptation Island , annunciata ...Un lieto annuncio per una coppia speciale Una meravigliosa notizia ha fatto gioire i fan di, poiché due ex protagonisti del dating show si apprestano a ...Raffaella Mennoia , intervistata tra le pagine dell'ultimo numero di Chi Magazine, ha parlato diversione 'pet' ed anche di Temptation Island svelando qualche piccolo dettaglio pure sulla stagione invernale che ritroveremo su Canale 5."pet" e Temptation Island ...

Uomini e Donne, come vengono alla luce le bugie dei protagonisti: spunta l’asso nella manica di Maria Lineadiretta24

Il 2 agosto è la giornata degli uomini. Pochi sanno però che nasce da uno scherzo: ecco le origini, il significato e come si festeggia.Cresce l'occupazione in Italia: a giugno oltre 23milioni gli occupati in aumento dello 0,3% su maggio e dell’ 1,7 sul 2022 ...