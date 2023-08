Universiadi | Viola Scotto Di Carlo fa il pieno di medaglie

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un apoteosi perdi. La nuotatrice di Bacoli sbanca lein programma in questi giorni in Cina. Prima giunge il bronzo nei 50 farfalla dove arriva terza sul podio con il tempo di 26”01, alle spalle della cinese Zhang e della sudafricana Gallagher. L’atleta conquista il bronzo anche nella staffetta 4×100 mista alle spalle di Cina e Polonia. Ladisegna il personale di 54”27 gareggiando per i colori azzurri insieme a Simone Stefani, Alessandro Pinzuti e Giulia D’Innocenzo. “Veramente non ho più parole,è veramente irresistibile e ha ancora tantissimi margini di miglioramento, questa è una vittoria dei Campi Flegrei nel mondo”, ha dichiarato Ottorino Altieri. Nei prossimi giorni la nuotatrice di ...

Seconda medaglia, alle Universiadi in programma in questi giorni in Cina, per Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice originaria di Bacoli conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 farfalla con ...VIOLA SCOTTO DI CARLO D’ARGENTO ALLE UNIVERSIADI IN CINA NELLA STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO. E’ d’argento Viola Scotto di Carlo nella prima giornata delle ...