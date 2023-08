Universiadi 2023 | scherma | Sara Maria Kowalczyk è argento nella spada

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Chengdu – Prima giornata del programma dellaalledi Chengdu e prima medaglia per l’Italia: è l’difemminile. Un inizio brillante, dunque, per la delegazione azzurra sulle pedane cinesi, seppur con il rimpianto per i podi solo sfiorati da altre tre nostri portacolori, la spadista Gaia Traditi e gli sciabolatori Alberto Arpino e Giacomo Mignuzzi, tutti fermatisi ai quarti di finale. Splende l’di. L’atleta campana, studentessa di Scienze Motorie all’Università di Napoli Parthenope, ha iniziato il proprio esaltante cammino nel tabellone ad eliminazione diretta con la vittoria nel turno delle 64 contro l’uzbeka ...

2 Aversa (Caserta) - La prima medaglia italiana allein corso a Chengdu, in Cina , è aversana. Arriva nella spada femminile con la magnifica Sara Maria Kowalczyk . Un successo straordinario, che la porta sulla vetta del mondo, nella ...Già, perché un po' come le, per dimensioni (25 Paesi in gara, altrettante discipline, oltre 3mila atleti) rappresentano circa un terzo delle Olimpiadi ma non ne hanno un centesimo del ...Seconda vittoria consecutiva e passaggio ai quarti di finale per le azzurre. In campo giovedì 3 agosto alle 11.30 contro la Polonia CHENGDU - La Nazionale femminile, impegnata nei giochi ...

UNIVERSIADI 2023 - AL VIA LA PRIMA GIORNATA DI GARE, A CHENGDU IN PALIO I TITOLI DI SCIABOLA ... Federazione Italiana Scherma

Sandro Cuomo ha parlato dello Stadio Collana e della possibilità di affidarlo al Napoli che vorrebbe farne la casa del settore giovanile del club.A Chengdu (Cina) proseguono le gare di atletica leggera per quanto riguarda le Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Quattro azzurr ...