Unesco | “Inserire Venezia nella lista dei patrimoni a rischio”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il conto alla rovescia è già cominciato. Il tempo è agli sgoccioli e sta scadendo man mano. L’allarme dell’è di quelli da far tremare tutti. L’agenzia culturale delle Nazioni Unite, infatti, ha messo in allerta l’Italia per il pericolo riguardante. Quest’ultima è stata inseritarelativa ai “”, a causa del nuovo rapporto delo Mondiale. C’è la forte possibilità che ci siano dei danni irreversibili impossibili da risolvere. Secondo il documento, la situazione è catastrofica: “Bisognasubito. Purtroppo, la città sta subendo gli effetti del continuo deterioramento dovuto all’intervento umano, compreso il continuo sviluppo urbanistico, gli impatti del cambiamento ...

