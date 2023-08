Una proposta di legge contro i video dal carcere | Borrelli | “Fenomeno da fermare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “In rispetto delle vittime questova fermato. Le vittime piangono e loro ridono e minacciano le persone sui social”. Lo ha detto il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio, intervenuto in Parlamento per annunciare unadila diffusione didalle carceri, in particolare su Tik Tok.ha fatto specifico riferimento al caso del 17enne autore, assieme a un amico 19enne, della sparatoria di Sant’Anastasia, in cui rimase ferita alla testa una bambina di 11 anni. I parenti dell’arrestato hanno diffuso sui social delle immagini prese da un colloquiodalminorile di Nisida: “E’ inaccettabile – dice– che le ...