“Una pillola contro i tumori solidi” | lo studio preliminare su una terapia chemioterapica mirata

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un passo molto importante nella lottail cancro. Ricercatori del City of Hope, una delle più grandi organizzazioni di ricerca e trattamento del cancro negli Stati Uniti, hanno pubblicato oggi unoche spiega come abbiano sviluppato unache sembra annientare tutti inelle ricerche precliniche. La piccola molecola sperimentale sviluppata da City of Hope interrompe selettivamente la replicazione e la riparazione del DNA nelle cellule tumorali, lasciando inalterate le cellule sane. Questaagisce sul PCNA, una proteina precedentemente considerata troppo difficile da trattare, ma cruciale nella replicazione e riparazione del DNA neiin espansione. Il farmaco denominato ...

Tumori, svolta per la cura: scoperta una pillola innovativa in grado di uccidere tutti i tipi di cancro ilmessaggero.it

