Una legge sui 9 euro è a rischio beffa | lo Stato incassa di più | il lavoratore no

Mi sarei, invece, aspettato che ci fossecollaborazione da parte di tutti. Il Pnrr è stato ... come ladi Bilancio che ci si appresta a realizzare, e con altri fondi a disposizione'. Si ...Luciana stenta ancora a crederci.e rilegge ilmessaggio con cui, lo scorso 27 luglio, con poche (e confuse) parole, l 'Inps le ... 'Siamofamiglia monogenitoriale, ho un figlio in affidamento ......definita' caccia alle streghe ' politica. Inoltre, per la campagna di Trump il nuovo atto di incriminazione è un tentativo di 'interferenza elettorale'. Trump 'ha sempre rispettato lae la ...

Una buona legge sulla gpa deve essere plurale Micromega

Dall`altro, la cancellazione di una settimana di ferie per i senatori, da 5 a 4 settimane, per votare il disegno di legge di Renzi e Paita sul contrasto al dissesto idrogeologico con il ripristino di ...Ancora polemiche, la giunta regionale: "Il provvedimento non è un’iniziativa nostra ma è stato approvato dal Consiglio regionale in modo trasversale da maggioranza e opposizione con 23 voti favorevoli ...