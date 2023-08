Una grossa mano da Samsung per gli iPhone 15 e i relativi display

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Gli15 sono prossimi al loro lancio settembrino, su questo non ci piove. Eè pronta a dare unaad Apple nella produzione di un elemento così indispensabile come lo schermo. L’agguerrito concorrente Android sarà dunque fondamentale per la buona riuscita della futura commercializzazione dei top di gamma dell’azienda di Cupertino. Un nuovo rapporto della fonte coreana TheElec afferma che Apple ha ora definito in via finale idi tutti e quattro i modelli di15 e dunque sia del modello standard, sia di quello Plus e ancora del Pro e dei Pro Max. Proprio in quest’ottica, è partito il via libero per avviare il processo di produzione degli schermi di tipo OLED, ma con riferimento alla solae non agli altri fornitori. In ...