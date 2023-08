Un posto per Renzi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #italiaviva ##meloni #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terzo'Hotel Portofino' ' Padre Pio ' batte ' Hotel Portofino ' nella gara degli ascolti tv in prima serata. Ieri la fiction sul santo di Pietrelcina, interpretato da Sergio Castellitto, in onda ...... il 50enne ha chiamato il numero unico di emergenzadenunciare alcune persone vicine alla sua abitazione con le quali aveva avuto una lite. I poliziotti, una volta arrivati sul, hanno ...In pochi minuti, una motovedetta è stata inviata sule ha rintracciato rapidamente il giovane ...della capitaneria di porto lo hanno subito raggiunto e fatto salire a bordo in sicurezzapoi ...Grazie al terzo posto del Setterosa, ha ottenuto almeno un podio in ogni disciplina, unica nazione a riuscirci. Questo il bilancio degli azzurri: nuoto (1-4-1), pallanuoto (0-0-1), fondo (1-1-1), ...Myrta Merlino è pronta per la sua nuova sfida: a settembre Pomeriggio 5 e a darle i primi consigli è stato Alberto Matano ...