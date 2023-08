UN POSTO AL SOLE | ANTICIPAZIONI PUNTATE 7-11 AGOSTO 2023 | NUNZIO METTE DA PARTE ROSSELLA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Unale trame dal 7 all’11, della soapnopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. PUNTATA DEL 7Damiano (Luigi Miele) scopre tramite Eugenio (Paolo Romano) che il figlio potrebbe essere in possesso di una pistola. A questo punto il poliziotto decide di affrontare l’ex moglie in modo da capire cosa sta scucendo. Nonostante le difficoltà, Mariella (Antonella Prisco) prova a tenere segreta la rivelazione di Castrese (Peppe Romano) e, non potendone parlare direttamente con Sasà (Cosimo Alberti), finisce per trovare un insospettabile interlocutore. Intanto(Vladimir Randazzo) deve ancora capire se dare una possibilità ad Ada (Annalisa Pennino) oppure ...