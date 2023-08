Un “Ponte” per l’Europa o per le elezioni europee?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 1° agosto all’interno della rubrica Spigolature I due “cavalli” (figurativamente intendendo Salvini e Calderoli) che sembravano lanciati in una corsa senza freni -uno per legare più strettamente Sicilia e Calabria e l’altro per separare ancora più vistosamente il nord e il sud dell’Italia- si vedono ora costretti a rallentare la loro “alta e personalissima velocità” che avevano imboccato perché, ad analisi e conti fatti con più rigore, si scopre che opere, o riforme di grande impatto economico e rilievo sociale, non possono essere spinte in avanti a colpi di demagogia e improvvisazione di ragionamenti. Le brusche “frenate” appaiono come doverosi richiami alla non aggirabile realtà. Così per i due irriducibili e non ragionanti leghisti: uno vice premier e ministro per Infrastrutture e Trasporti, l’altro responsabile di ...