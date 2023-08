Un bimbo ucraino riconosce il volto del papà tra le foto della memoria ai caduti

E ilcorre a baciare il ritratto dell'eroe caduto Ucraina, minacce nucleari dalla Russia. ... un porto chiave da cui il granoviene trasportato da chiatte al porto rumeno di Costanza sul ...Il piccolo sta passeggiando insieme alla madre per le strade della sua città: lungo il tratto pedonale su ogni facciata di alcune installazioni a forma di cubo campeggia il volto di un soldatomorto in guerra. La madre sembrerebbe chiedere al suo piccolo: "Dov'è papà". Il bambino riconosce il volto del papà in una delle fotografie e gli corre incontro per abbracciarlo. 2 agosto ......Nel corso del colloquio il presidente Toti ha espresso la massima solidarietà al popoloe ...articoli Risolti i problemi legati al ritardo nel rifornimento degli alimenti per ilresidente ...

Ucraina, una madre chiede a suo figlio "Dov'è papà". E il bimbo corre a baciare il ritratto dell'eroe caduto Il Riformista

Il piccolo sta passeggiando insieme alla madre per le strade della sua città: lungo il tratto pedonale su ogni facciata di alcune installazioni a forma di cubo campeggia il volto di un soldato ucraino ...Un bimbo ucraino riconosce il volto del papà tra le foto in memoria ai caduti, il Video è virale sui social Un bimbo ucraino ha riconosciuto il volto del papà tra le foto dei caduti in battaglia. Il p ...