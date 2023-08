Un altro domani | anticipazioni del 2 agosto 2023

Con il reddito di cittadinanza l'opposizione cavalca anche l'fronte caldo del salario minimo, che il governo punta a raffreddare e rinviare a settembre.la ministra per il Lavoro Marina Calderone sarà in Aula al Senato per un'informativa su ...E invece eccolo qui, il Festival del Lamento, daper tre giorni nella, pare, non molto ... perché, ovvio, un conto è lagnarsi con vista mare (e che mare) e unsui monti. "Lamentarsi " ...... a cui si è dedicato, come su qualunquetema. Il confronto e il pluralismo non ci spaventano, sono il sale della democrazia'. E Zaki stesso domenica sera a Bologna aveva detto: '...

Replica Un Altro Domani in streaming, puntata del 1 agosto 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un altro domani sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a ...Estate piena per Danilo Gallinari anche senza Mondiali nel Far East con la Nazionale azzurra. E' diventato padre per la seconda volta nel periodo in cui si avvicina sempre più ...