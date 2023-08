ULTIM’ORA | L’Elite al completo ha rinnovato con la AEW | contratto pluriennale per loro

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Proprio nel giorno in cui si festeggerà l’episodio numero 200 di Dynamite, arriva una notizia importantissima per il futuro della federazione di Tony Khan.alhacon la AEW e resterà a Jacksonville per parecchi altri anni. Kenny Omega, Young Bucks e “Hangman” Adam Page si sono dunque legati alla federazione per altri anni.haSecondo quanto evidenziato da Sports Illustrated,alhacon la AEW. Tony Khan ha commentato il rinnovo con queste parole (uno stralcio): “è stata fondamentale per il lancio di questa Compagnia. Quando nel 2018 spiegai ai Bucks il mio desiderio di creare una federazione di wrestling ne furono subito entusiasti. Poco dopo ...