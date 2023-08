Ultime Notizie – trattativa riparte il 5 settembre

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Contratto medici, ancora niente di fatto. Si è già concluso l’incontro di oggi all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per la ripresa delle trattative con i sindacati sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria 2019/21. Il confronto si è svolto in un clima positivo, ma si è chiuso con una nuova fumata nera. Come previsto laripartirà dunque dopo la pausa estiva, martedì 5. “Il clima dell’incontro di oggi è stato positivo e produttivo”, dichiara Antonio Naddeo, presidente dell’Aran. “La prossima riunione è convocata per martedì 5alle 10.30”, informa l’Aran in una nota. “Al centro della discussione odierna, in particolare – riferisce Naddeo – il tema dei servizi di guardia, l’indennità di esclusività nel part-time, il ...

