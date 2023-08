Ultime Notizie Roma del 02-08-2023 ore 13 | 10

(Di mercoledì 2 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è arrivata a Lisbona il pontefice è arrivato in Portogallo accolto dal Presidente della Repubblica Marcello è bello Days usa gli azzurri invece sono fuori dal mondiale eliminate dal Sudafrica x 32 a Milano l’auto piomba sul marciapiede e travolge i pedoni morto Un diciottenne canadese Niger atterrato aaereo con i primi italiani italiani L’Italia ha fatto una bella figura l’ambasciatrice chi vuole tornare lo può fare la guerra in Ucraina droni russi sono testa Mosca sotto attacco Chi è fra la Russia si abitui alla guerra sul suo territorio i droni ucraini gli uffici moscoviti oggi 2 agosto la strage di Bologna Mattarella la ricerca della verità è un dovere nel 1980 la bomba alla stazione di Bologna provoca 85 morti e oltre 200 feriti ...

I bergamaschi piombano sull'attaccante con un'offerta Duello per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham, secondo ledi calciomercato, è un obiettivo di Inter e Atalanta, con la Roma sempre sullo sfondo. Il 24enne attaccante, che appare destinato a tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier Franck Kessié preferirebbe un'esperienza in Premier League dove, nelle ultime ore, si è palesato un concreto interesse del Liverpool di Jurgen Klopp. Giuntoli, dal canto suo, sta lavorando per tentare (Adnkronos) – Duello per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham, secondo le ultime notizie di calciomercato, è un obiettivo di Inter e Atalanta, con la Roma sempre sullo sfondo. Il 24enne atta