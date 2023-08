Ultime Notizie Roma del 02-08-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 2 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il volo speciale un Boeing 767 dell’Aeronautica Militare predisposto dal Governo italiano proveniente da anni amèlie con a bordo i nostri connazionali che hanno deciso di lasciare il Niger Dopo il colpo di stato è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino alle 5:09 ad accogliere il ministro degli Esteri Antonio tajani l’incaricato d’affari americani aa bordo del volo c’erano in tutto 87 persone all italiani anche 21 statunitensi 4burger i due austriaci un nigeriano nigerino ungherese è un senegalese Donald Trump è stato incriminato per la terza volta dopo le accuse per il pagamento la pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a mar-a-lago l’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato da un gran giurì federale ...

Sono queste leparole pronunciate da Julia Elle , in arte Disperatamente Mamma, al Corriere ... Da aprile, però, di Julia Elle non si hanno più. L'influencer è sparita dal web e con lei ...Attacco di droni nella notte su Kiev e Odessa. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea. Ieri nuovo attacco di droni sulla città di Mosca. Prese di mira anche ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiTroppi incidenti mortali sul lavoro, è di nuovo ...Il Paris Saint-Germain ha rimosso Kylian Mbappé dal proprio sito ufficiale come conseguenza dei numerosi scontri delle ultime settimane. Tra club, giocatore e Real Madrid ci sono per altro minacce di ...Bologna, 2 agosto 2023 - Tutti in attesa del ciclone Circe, che promette (o minaccia) di rivoluzionare l'estate trasportandoci all'improvviso in pieno autunno. Di certo ci sarà un crollo delle ...