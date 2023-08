Ultime Notizie Roma del 02-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 2 agosto Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo Il Golpe Niger al’aereo per il rimpatrio degli italiani Stati Uniti non c’è la Russia dietro il golf mali Burkina Faso un’azione militare sarebbe una dichiarazione di guerra contro di noi Tagliani Rainews24 nel paese ci sono circa 100 civili 400 militari italiani tutti al sicuro Parigi dice Eva primo presto i nostri cittadini alla fine l’incriminazione arrivata una gran giurì federale ha messo nero su bianco i capi di accusa contro Donald Trump per i fatti del 6 gennaio 2020 quando una moltitudine di sostenitori dell’ex presidente assalto congresso c’ho il parlamento degli Stati Uniti e altri palazzi del potere della capitale Washington mentre Trump continuerà a sostenere la tesi di brogli elettorali nel voto che aveva ...