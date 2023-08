Ultime Notizie Roma del 02-08-2023 ore 08 | 10

(Di mercoledì 2 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il volo speciale un Boeing 767 dell’Aeronautica Militare predisposto dal Governo italiano proveniente da Nea meglio e con a bordo i nostri connazionali che hanno deciso di lasciare il Niger Dopo il colpo di stato è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino alle 5:09 ad accogliere il ministro degli Esteri Antonio tajani l’incaricato d’affari americani aa bordo del volo c’erano in tutto 87 persone oltre gli italiani anche 21 statunitensi 4 Bulgari due austriaci un nigeriano nigerino ungherese è un senegalese Donald Trump è stato incriminato per la terza volta dopo le accuse Per il momento la pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a mar-a-lago l’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato da un gran giurì ...

Ledi calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di mercoledì 2 agostoProseguono a passo spedito le trattative tra Juventus e Chelsea ...... secondo le, ci sono ulteriori aumenti già previsti per pensioni reversibilità, vecchiaia e invalidità che, però, non saranno così come annunciati. Vediamo cosa succederà. Aumenti già ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Calciomercato Roma, Renato Sanches in arrivo: ultime notizie Adnkronos

PESCARA - Ribassi d'asta per aggiudicarsi il servizio di ambulanza, anche nelle Marche, ma con metodi truffaldini: sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, ...Scoprire solo ora che fra pregi di Romelu Lukaku non vi è traccia della fedeltà è un po’ ingenuo, così come infantile ripicca è il demonizzarlo per questo. Suvvia, non è il primo, né sarà l’ultimo ...