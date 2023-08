Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza | M5S depoista mozione alla Camera per ripristinarlo a 169 famiglie

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Depositata: lo annunciano in una nota i deputati in commissione Lavoro Barzotti, Aiello, Carotenuto e Tucci “abbiamo depositato unaper impegnare il governo a ripristinare con necessità e urgenza, anche convocando un apposito Consiglio dei ministri, l’erogazione deldiper le 169milache venerdì scorso hanno ricevuto l’sms di sospensione dall’Inps”. Lo annunciano in una nota i deputati del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti (capogruppo), Davide Aiello, Dario Carotenuto e Riccardo Tucci. “In questi mesi – riprendono -, l’esecutivo non ha assunto alcuna iniziativa per garantire che i servizi sociali gestiti dai comuni e i centri per l’impiego fossero in grado di gestire la presa ...