Ultime Notizie – Papa Francesco oggi a Lisbona per Giornata mondiale della Gioventù

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilsarà a ain occasione37esima. Le stime degli organizzatori parlano di un milione di giovani che arriveranno da tutto il mondo. “Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo in occasione. Alla Vergine Maria, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegriniGmg e tutti i giovani del mondo”, ha twittato il Pontefice alla vigilia del 42esimo viaggio internazionale. Il, allo scalo romano di Fiumicino, ha fatto ingresso nel volo che lo porterà in Portogallo sulla ...