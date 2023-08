Ultime notizie Mosca bombarda granai | perse 40mila tonnellate di grano Intesa Sp chiude ufficio di rappresentanza a Mosca

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attacchi di droni russi nella notte su Kiev e su strutture portuali di Odessa, con l’allarme antiaereo scattato in un totale di 5 regioni ucraine. Danni ma nessuna vittima segnalata. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea. Ieri nuovo attacco di droni sulla città di. Prese di mira anche navi russe nel Mar Nero, secondo il Cremlino.