Ultime Notizie – “Mai così caldo negli ultimi 1 200 anni”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il cambiamento climatico in corso ha già prodotto un riscaldamento “senza precedenti1.200”. Perfino “il Periodomedievale era più freddo di quanto si pensasse” e dunque più fresco della fase che viviamo. E’ questa, in sintesi, la conclusione di uno studio internazionale coordinato da Marco Carrer dell’università degli Studi di Padova e da Georg von Arx dell’Istituto federale svizzero di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (Wsl). Un responso messo nero su bianco sulla rivista ‘Nature’ e che ci arriva dagli alberi: per la precisione da 188 pini silvestri, i cui anelli raccontano appunto la ‘storia meteorologica’ di circa 1.200. “Il Medioevo e i secoli successivi sono stati turbolenti anche dal punto di vista climatico”, ricordano gli scienziati. “Non solo si è ...

Nella notte tra martedì e mercoledì è andato in scena lo spettacolo della Superluna detta 'dello Storione'. Naso all'insù in tutto il mondo, da Atene a Rio de Janeiro. Si tratta di un momento in cui ......Scarica il press kit di Rete Clima I fenomeni meteorologici estremi verificatisi nelle... soprattutto durante i fenomeni meteorologici estremi, a cui le drammatichedi cronaca ci stanno ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 1 agosto. DIRETTA Sky Tg24

Un riscaldamento "senza precedenti negli ultimi 1.200 anni". Perfino "il Periodo caldo medievale era più freddo di quanto si pensasse" e dunque più fresco della fase che viviamo. E' questa, in sintesi ...Nella notte del 26 luglio u.s. la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini marocchini, di 36 e 27 anni, per il reato di rapina. Nello specifico, personale della Squadra Volante ...