Ultime Notizie – Fs | in arrivo 2mila nuove assunzioni a Trenitalia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Inalle Ferrovie dello Stato. “Nel pomeriggio di ieri abbiamo siglato un accordo conche pone fine alla vertenza in atto e prevede 2.000, che superano del 50% il turn over nei settori degli equipaggi, della manutenzione rotabili, del commerciale e degli uffici. Questo rappresenta il segnale tangibile di riapertura del percorso negoziale, all’insegna del confronto fattivo e della partecipazione”, annuncia in una nota il segretario generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. Inoltre, spiega il segretario nazionale Gaetano Riccio, “oltre alle, prefigurate opportunità di crescita professionale per circa 250 lavoratori, per i quali si è convenuto il passaggio a un ...