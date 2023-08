Ultime Notizie – Covid | arriva test modello etilometro | ecco come funziona

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un paio di respiri dentro una cannuccia per scoprire, in meno di un minuto, se si è stati contagiati da Sars-CoV-2. Il’ è stato messo a punto negli Usa da un gruppo scienziati della Washington University di St. Louis (Wustl), che lo descrivono sulla rivista ‘ACS Sensors’. Lo stesso team aveva realizzato e illustrato su ‘Nature Communications’ un monitor capace di captare all’interno di un stanza, nel giro di 5 minuti, qualunque variante di coronavirus pandemico. In entrambi i casi i ricercatori sono partiti da un biosensore in grado di rilevare la proteina beta-amiloide quale biomarcatore dell’Alzheimer, modificandolo per l’individuazione del patogeno di-19. Secondo gli autori il nuovopotrebbe essere utilizzato ad esempio negli studi ...