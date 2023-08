UFFICIALE – D’Ambrosio è un nuovo giocatore del Monza

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo aver salutato, non senza rammarico, l’Inter, comincia subito una nuova avventura in Serie A per Danilo, che è ufficialmente undel. Il trentaquattrenne difensore napoletano firma per i brianzoli un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di salvezza. L’operazione si è conclusa a titolo totalmente gratuito, dato che l’ex Torino era svincolato in virtù del contratto scaduto con i nerazzurri. Per rinforzare la propria squadra, Galliani punta ancora su giocatori dall’esperienza navigata e pesca tra gli esuberi interisti. Andiamo a ripercorrere brevemente la carriera del calciatore e cerchiamo di capire quale potrà essere il suo contributo per i biancorossi., duttilità ed esperienza per ilIl ...