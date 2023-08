Udinese | nuovi contatti con Pereyra

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo la scadenza del contratto l’continuano a discutere per il rinnovo: su di lui c’è anche il Besiktas Proseguono itra l’e Roberto. L’argentino è andato in scadenza con i friulani, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno ancora discutendo per trovare l’intesa su una nuova firma. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Besiktas, ma l’ex Juve e Watford preferirebbe rimanere in Italia.