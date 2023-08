Ucraina | Varsavia | ' attuali relazioni diplomatiche con Kiev non sono delle migliori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023), 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il vice ministro degli Esteri polacco Pawel Jablosnki ha dichiarato che lo statocon l'"non è dei", dopo cheha messo in dubbio la mancanza di gratitudine diper il costante aiuto finanziario e la fornitura di armi degli alleati. A seguito di queste critiche mosse dal capo dell'Ufficio presidenziale polacco per la politica internazionale Marcin Przydacz,ha convocato l'ambasciatore polacco, e a Polonia ha risposto oggi convocando a sua volta il rappresentante diplomatico ucraino nel Paese. "La conversazione sarà molto onesta. Sarà molto specifica, come sempre. Trasmetteremo le nostre valutazioni ...