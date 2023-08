Ucraina | ultime notizie Russia annuncia esercitazioni militari nel Mar Baltico Attacco droni a Kiev

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attacchi dirussi nella notte sue su strutture portuali di Odessa, con l’allarme antiaereo scattato in un totale di 5 regioni ucraine. Danni ma nessuna vittima segnalata. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea. Ieri nuovodisulla città di Mosca. Prese di mira anche navi russe nel Mar Nero, secondo il Cremlino.

Si tratta della prima telefonata tra i due leader in oltre cinque settimane. L'ultima volta che si erano sentiti era il 24 giugno. Durante questo periodo la Russia ha interrotto la sua partecipazione ...nel corso del quale è stato ribadito ancora una volta il sostegno dell'Italia all'Ucraina (qui avevamo parlato di uno dei più estesi attacchi informatici da parte di hacker russi tra gli ultimi subiti ...