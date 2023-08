Ucraina | ultime notizie Putin chiede aiuto a Erdogan per esportare grano russo in Africa Russia annuncia esercitazioni militari nel Mar Baltico

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attacchi di droni russi nella notte su Kiev e su strutture portuali di Odessa, con l’allarme antiaereo scattato in un totale di 5 regioni ucraine. Danni ma nessuna vittima segnalata. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea. Ieri nuovo attacco di droni sulla città di Mosca. Prese di mira anche navi russe nel Mar Nero, secondo il Cremlino.

... direttore di The Odessa Journal, dagli studi di Milano affrontano i temi della settimana sulla guerra in: dalla controffensivain territorio russo allenews sugli oligarchi ...Il Cremlino ha costantemente negato le accuse di crimini di guerra inda parte delle forze ... Non hanno fornito commenti immediati sullescoperte sulla tortura. Waterboarding e percosse ......in azione questa notte contro droni russi a Kiev e nella circostante regione della capitale,... Le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero nellesettimane, in ...

Ucraina, ultime notizie. Russia annuncia esercitazioni militari nel Mar Baltico. Attacco droni a ... Il Sole 24 ORE

Raffaele Luise, vaticanista e inviato di guerra, ripercorre il conflitto ucraino in un reportage dal titolo Ucraina. Dentro una guerra che cambia il mondo, in libreria dal 4 agosto. (ANSA) ...Prima le strategie via terra, poi il conflitto aereo ed ora la guerra vavale. Putin e la sua flotta si muovono nel Mar Baltico. Punto strategico per la guerra russo-ucraina dove è ...