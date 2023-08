Ucraina | ultime notizie Attacco di droni a Kiev e nel porto di Odessa | allarme in 5 regioni Sospeso il traffico sul ponte di Crimea

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attacchi dirussi nella notte sue su strutture portuali di, con l’antiaereo scattato in un totale di 5ucraine. Danni ma nessuna vittima segnalata. Brevementeper cause ancora non rese note ilsuldi. Ieri nuovodisulla città di Mosca. Prese di mira anche navi russe nel Mar Nero, secondo il Cremlino.

... ha detto mercoledì il procuratore generale dell'. "Il nemico ha attaccato le strutture ... L'esercito russo ha più volte attaccato i porti ucraini del Mar Nero nellesettimane, in ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 1 agosto. DIRETTA Sky Tg24

Le infrastrutture portuali ucraine sul Danubio, cruciali per le esportazioni di grano, sono state colpite dai raid notturni russi, ha detto mercoledì il procuratore generale dell'Ucraina ... ucraini ...“Negli ultimi due mesi, la Russia ha probabilmente iniziato a costituire nuove importanti formazioni per aggiungere spessore alle sue forze di terra. Dalla sua invasione dell’Ucraina, la Russia ha sch ...