Ucraina | Susan Sarandon | “Nato fuori controllo | si inizi a lavorare a soluzione diplomatica”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'attrice al Magna Graecia Film Festival: "Guerra è tentativo di indebolire Russia per suoi rapporti con Cina" “Io sono contro qualsiasi guerra, credo che la guerra per procura insiaata molto prima, con la violazione degli accordi di Minsk,. La mia sensazione è che lasia, ladovrebbeare a parlare di diplomazia e l’avrebbe dovuto fare già mesi fa quando gli Stati Uniti rifiutarono un avvio dei negoziati”. Così la star statunitense e militante pacifista ed ambientalista, premiata con la Colonna d’Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival, in conferenza stampa. ”Credo che la guerra non riguardi l’ma riguardi la Russia, è un tentativo di ...

Susan Sarandon sulla guerra in Ucraina: "Nato fuori controllo" Adnkronos

