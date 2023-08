Ucraina | rapporto Global Rights Compliance | ' torturata la metà detenuti a Kherson'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Londra, 2 ago. (Adnkronos) - Quasi ladegli ucraininei centri di detenzione russi asono stati sottoposti a torture diffuse, compresa la violenza sessuale. Lo rivela undel, che è parte dell'Atrocity Crimes Advisory Group sponsorizzato da Regno Unito, Ue e Usa e istituito per supportare l'Ufficio del Procuratore Generale dell'. L'analisi prende in considerazione 320 casi di detenzione a, in più di 35 prigioni identificate. Di queste vittime, almeno il 43% ha menzionato esplicitamente le pratiche di tortura nei centri di detenzione, citando la violenza sessuale come tattica comune loro imposta dalle guardie russe, sia sui prigionieri maschi che femmine, con ...