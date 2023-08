Ucraina | Mosca inizia esercitazioni navali nel Mar Baltico con oltre 30 navi da guerra

(Di mercoledì 2 agosto 2023), 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Marina russa ha avviato questo una nuova serie dinelle acque del Mar, nota come "Ocean Shield 2023" e alla quale partecipano più di trentadae altri tipi di. Obiettivo principale di queste sessioni di addestramento - ha dichiarato il ministero della Difesa - è testare la prontezza della flotta navale a proteggere gli interessi nazionali in un'area "operativamente importante". Insieme alle30da, la Russia ha schierato nelle acque del Mar20di supporto, 30 aerei dell'aviazione navale e circa 6.000 militari.

