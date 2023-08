Ucraina | Erdogan a Putin | Fine del patto sul grano non giova a nessuno | Esercitazione militare russa nel Baltico

02 ago 12:19a Putin: "La fine del patto sul grano non giova a nessuno" La fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall', dopo l'uscita della Russia nelle scorse settimane, non gioverà a ...... che si rivela molto utile alla luce delle nuove contingenze legate alla guerra ine a '...e Turchia è stato accentuato dopo la recente visita nel Golfo del presidente Recep Tayyip. Gli ...La Turchia, attraverso l'azienda Baykar, ha firmato un accordo per riparare i droni in. Intantoattende di sentire Putin The post L'sigla il patto dei droni con la Turchia. Maapre a Putin appeared first on ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 525. Nuovi attacchi di droni militari sulla città di Mosca e in Crimea, sulle navi russe, secondo fonti russe. Colpito di nuovo il grattacelo centrato domenica sc ...La fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall'Ucraina, dopo l'uscita della Russia nelle scorse settimane, non gioverà a nessuno. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ...