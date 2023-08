Ucciso nel 2005 durante una rapina | preso il basista dell’omicidio di Pasquale Guarino

(Di mercoledì 2 agosto 2023) San Tammaro. Era già stato individuato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, ma all’epoca dei fatti, nel 2015, non furono individuati nei suoi confronti indizi sufficienti per tenerlo in carcere. Roland Turshilla albanese nato il 20 luglio 1983, 40 anni, ritenuto ildella tragicacostata la vita all’imprenditore, è stato arrestato dai militari dell’Arma sammaritani con l’accusa di omicidio volontario aggravato,e tentataaggravata, reati commessi in concorso con almeno altre due persone, una delle quali, Argit Turshilla, il cugino, è attualmente sotto processo., secondo quanto emerso dalle indagini che di recente hanno consentito di acquisire nuovi elementi, il 23 settembre 2015 venne ...

