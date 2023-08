Tutta la terrificante verità | Genova | ecco perché gli hanno tagliato mani e testa

(Di mercoledì 2 agosto 2023) C'è il movente per il barbaro assassinio di Mahmoud Abdalla, il ragazzino ditrovato cadavere vicino alla foce dell'Entella, nel Tigullio. Il diciannovenne, stanco di essere sfruttato nella barberia di via Merano, a Sestri Ponente, aveva denunciato i suoi datori di lavoro alla Guardia di Finanza nel corso di una ispezione. In più, racconta Matteo Indice sul Corriere, aveva minacciato di rivolgersi con maggior determinazione alle forze dell'ordine per rivelare un sistema di sostanziale sfruttamento al quale era sottoposta parte del personale impiegata nel salone, sebbene alcuni avessero formalmente una busta paga". Mahmoud si lamentava infatti con gli amici del trattamento inadeguato, aveva trovato un nuovo posto di lavoro, e chiedeva insistentemente a Abdelwahab Kamel alias Tito, gestore di fatto della barberia, di saldare le sue pendenze, agitando lo spettro ...

