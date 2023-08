Turismo | Parchi Permanenti | danni a comparto per stop ad acquisto massivo biglietti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Labitalia) - I dati di luglio certificano un'ottima annata per gli arrivi dall'estero: un dato positivo per tutto il sistema dell'offerta turistica, a cominciare da ricettivo, ristorazione e trasporti, anche in relazione al calo della domanda interna causato dai prezzi elevati. Eppure, c'è una categoria che non può ancora ad esprimere completamente il proprio potenziale nei confronti dei turisti stranieri: si tratta deidivertimento. Secondo Maurizio Crisanti, segretario nazionale dell'Associazioneitaliani "a differenza di quanto accade per idivertimento di tutto il mondo l'emissione deionline deiitaliani prevede un limite massimo di 10 ticket per ogni transazione e l'obbligo di autenticazione dell'acquirente tramite ...