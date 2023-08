Tumori e second opinion | sempre piu’ importante

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Milano, 2 Agosto 2023. Quando si è in procinto di sottoporsi a un trattamento oncologico, è frequente chiedersi se il consulto da parte di una diversa equipe medica possa offrire maggiori informazioni o diverse opzioni terapeutiche. La “”,o parere, può fornire una prospettiva alternativa, consentendo certezza diagnostica e una maggiore libertà di scelta sul percorso di cura. La decisione terapeutica deve essere basata su una comprensione completa del tipo di tumore (certezza diagnostica), della prognosi e delle opzioni terapeutiche disponibili. Anche se alcunirichiedono decisioni immediate, di solito – anche dato l’impatto che le cure possono avere sulla qualità di vita – è ragionevole che il paziente si prenda un po’ di tempo per valutare attentamente il percorso che sta per ...