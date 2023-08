Tubercolosi | casi al centro migranti di Pietradefusi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAumentano i sospetti didipresso ildi. Dopo la prima segnalazione di ieri, altri richiedenti asilo sarebbero attenzionati perché colpiti dal virus. Il dato è emerso dopo lo screening effettuato questa mattina dall’Asl Avellino, in campo per adottare tutte le misure sanitarie necessarie e urgenti per circoscrivere la diffusione del virus. Nell’ordinanza a firma del sindaco Gaetano Musto si riporta la nota dell’Asl di Avellino che ha rappresentato «l’insorgenza di una emergenza sanitaria da sospetto caso riscontrato presso l’Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino di». In considerazione dell’osservazione dell’Asl, il sindaco ha ritenuto di dover adottare misure straordinarie per arginare l’eventuale ...

