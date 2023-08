TS – Mourinho | che frecciata alla Roma! Foto virale con l’attaccante invisibile

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 2023-08-01 23:38:00 Calciomercato, dredazione piemontese di TS: Lo Special One ha completato il ritiro in Portogallo con la formazione giallorossa e ha deciso di affidare ai social il suo saluto di ringraziamento per la prima fase della preseason con una chiara ed evidentedirigenza per quanto riguarda il mercato., la Roma emancante E’ infatti risaputo che il portoghese avrebbe gradito l’arrivo di un attaccante per poter rimpiazzare al meglio l’infortunato Abraham, ma per ora nè Morata nè Scamacca sembrano essere diretti verso la capitale.ha così deciso di lanciare un chiaro messaggio coinvolgendo anche il suo preparatore atletico Stefano Rapetti e il suo fedelissimo Gianluca Mancini. Nellapubblicata sul ...

Un abbraccio virtuale all'attaccantenon c'è , eattende dal mercato. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su ...Per me Roma è casa' la mancata offensiva di Tiago Pinto e Joséper lui ha favorito l'inserimento dell'Interin breve ha trovato un principio di intesa fino al 2028 con il giocatore per ...Nella scorsa stagione con la maglia del Bologna, il giocatore austriaco ha dimostrato di essere un attaccante di ottimo livello e sembra avere caratteristichepiacciono a: giocatore ...

Roma trema: neanche Scamacca dopo Morata, Mourinho perde la pazienza Tuttosport

EDITORIALE PRIMAVERA GIOIELLINI PRONTI AD AFFERMARSI. CI SARÀ IL CORAGGIO DI FARLI GIOCARE Si suda e si fatica, ma si sogna soprattutto. Nei ritiri di mezza serie A, ci sono i baby talenti del domani ...Il tecnico giallorosso ha pubblicato uno scatto, presente anche sul profilo Instagram del club, per annunciare la fine del ritiro in Portogallo. Ma un dettaglio non è passato inosservato ...