Trump | “Mia incriminazione prova la corruzione in cui è precipitata l’America”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – La nuova"senza precedenti" di Donald"mostra al mondo la, lo scandalo e il degrado in cui sono precipitati gli Stati Uniti negli ultimi 3 anni". E' quanto scrive questa mattina su Truth Social l'ex presidente, all'indomani dell'annuncio delle nuove accuse federali a suo carico per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale del 2020, culminato con l'assalto al Congresso. Nel post il tycoon, che viene dato in netto vantaggio nella corsa delle primarie repubblicane e anche in testa nel duello con Joe Biden, rivendica che il sostegno per lui si è rafforzato dopo l'che, in una breve intervista telefonica con Abcnews, ha definito un tentativo di "interferenza elettorale". "Sto andando molto bene nei sondaggi", ha aggiunto, affermando di essere convinto ...

...Perché hanno aspettato così tanto Perché volevano metterlo proprio nel bel mezzo dellacampagna. Illeciti dell'accusa', ha attaccato ancora. 4 i capi d'accusa Sono 4 i capi d'accusa per, ...Leggi anche Donald, nuova incriminazione per assalto al Congresso Nel post il tycoon, che viene dato in netto vantaggio nella corsa delle primarie repubblicane e anche in testa nel duello con ......sinistra radicale non dovrebbe essere permesso di indagare su di me durante e nel mezzo dellacampagna per la presidenza. Perché non hanno presentato queste ridicole accuse 2,5 anni fa"ha ...

Trump: "Mia incriminazione prova la corruzione in cui è precipitata l ... Adnkronos

(Adnkronos) – La nuova incriminazione “senza precedenti” di Donald Trump “mostra al mondo la corruzione, lo scandalo e il degrado in cui sono precipitati gli Stati Uniti negli ultimi 3 anni”. E’ quant ..."Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un'altra falsa incriminazione nei miei confronti” a breve, aveva anticipato l’ex presidente su Truth prevedendo di venire ...