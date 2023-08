Trump incriminato per il tentativo di sovvertire le elezioni e restare al potere

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Quattro reati parte di tre cospirazioni descritte in un documento d’accusa di 45 pagine redatto dal procuratore speciale Jack Smith

Martedì sera il procuratore speciale Jack Smith ha presentato 4 capi di accusa tra cui la cospirazione contro gli Stati Uniti. Il tycoon: 'Vogliono interferire nelle elezioni' Il signor Smith è anche responsabile del caso Mar - a - Lago riguardante documenti riservati.

Usa, Trump è stato incriminato per l’assalto al Congresso Sky Tg24

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la terza volta, questa volta in relazione all’assalto al Congresso del 6 gennaio. Dopo le accuse riguardanti il pagamento alla ...(LaPresse) Donald Trump incriminato da un gran giurì federale per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Quattro i capi d'accusa mossi ...